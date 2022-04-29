Легенда Динамо: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы и неонацисты»

29 апреля, 17:25
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Хацкевич признался, что гражданство Беларуси менять не будет (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Хацкевич признался, что гражданство Беларуси менять не будет (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, как его родители, живущие в Беларуси, интерпретируют события, которые происходят сейчас в Украине.

«Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации.

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И сейчас мы, когда общаемся, тему войны не затрагиваем. Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: «Ну да, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят», — сказал Хацкевич.

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Также Александр признался, что гражданство Беларуси он менять не будет, но жить останется в Украине.

Ранее защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев сообщил, что его родители сейчас находятся в оккупированном российскими войсками Херсоне.

Также сообщалось, что экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который защищает страну в теробороне Киева, признался, что не общается со своими родителями, живущими в России.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Украина Александр Хацкевич Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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