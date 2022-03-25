«Мир разделился на людей и русских». Легенда белорусского футбола высказался о войне в Украине 25 марта, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Александр Хацкевич (Фото:ФК Динамо)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Беларуси Александр Хацкевич высказался о войне между Украиной и Россией.

Мнением о противостоянии армий двух стран экс-полузащитник поделился в интервью YouTube-каналу ЧестнОК.

Так, Хацкевич отметил, что Беларусь и ее президент Александр Лукашенко уже стали соучастниками преступления, дав возможность России атаковать Украину со своей территории.

Видео дня

В то же время экс-футболист заявил, что, если армия его страны будет втянута в войну, то ее солдатам нужно будет брать с собой черные мешки для своих тел. По его словам, памперсы им не понадобятся, так как они просто не успеют обос***ься.

«Если белорусская армия будет втянута в войну, тогда появится еще одна «прекрасная, красивая страна», которая пляшет под русскую музыку, хотя имеет свою культуру.

24 февраля мир разделился на людей и русских. В таком случае к русским добавится и Беларусь", — сказал Хацкевич.

Ранее о войне Украины и России высказался легенда Динамо Анатолий Демьяненко.