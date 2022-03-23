«Трудно говорить. Это трагедия». Ибрагимович впервые высказался о войне России с Украиной 23 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Златан Ибрагимович (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Звездный форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович впервые высказался о войне России с Украиной.



Слова 40-летнего нападающего приводит Tuttomercatoweb.

«Трудно говорить о войне, я — сторонник мира и любви и через футбол хочу распространять это сообщение и мою энергию. Это то, чем мы должны заниматься.

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Что сейчас происходит — это трагедия, этого не должно быть. В 2022-м мы должны решать проблемы нормальным путем, а не из-за войны", — сказал Златан.

Ранее звезда мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал войну в Украине и отметил в ней роль своих соотечественников.

Перед этим он расторг спонсорский контракт с китайской компанией Huawei, которая продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на ее вторжение в Украину.



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