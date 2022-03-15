«Не можем смотреть на страдания и страх». Футболист сборной Польши приобрел машину скорой помощи для украинских детей — фото

15 марта, 16:00
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Камиль Глик присоединился к помощи Украине (Фото:Камиль Глик via Facebook)

Камиль Глик присоединился к помощи Украине (Фото:Камиль Глик via Facebook)

Защитник сборной Польши и итальянского Беневенто Камиль Глик приобрел машину скорой помощи для перевозки тяжелобольных украинских детей в Польшу.

Об этом сообщает Onet Sport, а Глик опубликовал на своей странице в Facebook фото автомобиля.

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«Это идея моей жены и она сразу пришлась мне по душе. Мы не можем смотреть на происходящее за восточной границей. Мы не можем смотреть на страдания и страх в глазах этих детей. Как можем, так и помогаем», — написал Глик.

Ранее сообщалось, что английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, начал сбор средств для помощи Украине.

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Теги:   Футбол Война в Украине Сборная Польши

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