«Не можем смотреть на страдания и страх». Футболист сборной Польши приобрел машину скорой помощи для украинских детей — фото
Камиль Глик присоединился к помощи Украине (Фото:Камиль Глик via Facebook)
Защитник сборной Польши и итальянского Беневенто Камиль Глик приобрел машину скорой помощи для перевозки тяжелобольных украинских детей в Польшу.
Об этом сообщает Onet Sport, а Глик опубликовал на своей странице в Facebook фото автомобиля.
«Это идея моей жены и она сразу пришлась мне по душе. Мы не можем смотреть на происходящее за восточной границей. Мы не можем смотреть на страдания и страх в глазах этих детей. Как можем, так и помогаем», — написал Глик.
Ранее сообщалось, что английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, начал сбор средств для помощи Украине.
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