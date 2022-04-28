«Не знаю, что можно придумать хуже». Коноплянка прокомментировал зверства российской армии в Украине
Коноплянка признался, что продолжает обращаться к россиянам (Фото:Евгений Коноплянка via Twitter)
Известный украинский футболист Евгений Коноплянка прокомментировал зверства российской армии в Украине.
Слова 32-летнего вингера приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.
«Того, как эти нелюди решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, наверное, самый страшный сон, который может быть.
Когда читаешь, что они делают с детьми, с родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть нечеловечными, страшно потом жить с этим", — сказал Евгений.
Также Коноплянка признался, что продолжает обращаться к россиянам. По его словам, даже те, кто молчит о войне, несет грех, потому что ничего не говорит против.
Евгений подчеркнул, что, если бы каждый в РФ хоть как-то выступил против агрессии своей страны, в Украине наступил бы уже мир.
Ранее Коноплянка призвал остановить Путина после вторжения России.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.