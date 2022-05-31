«Тяжело. Денег нет». Футболист сборной Украины рассказал о жизни родителей в оккупированном Херсоне 31 мая, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Коваленко хотел вернуться в Украину и вступить в армию (Фото:Виктор Коваленко via Instagram)

Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Коваленко в интервью YouTube-каналу Вацко Live рассказал о жизни своих родителей в оккупированном Херсоне.

«Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело.

Не знаю, что будет дальше. Херсон — это Украина, 100 процентов. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон — молодцы", — рассказал Виктор.

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Также 26-летний хавбек отметил, что у него были мысли, чтобы вернуться в Украину и вступить в армию. Однако его удержало то, что ранее он никогда не держал в руках оружие.

Футболист признался, что тогда его мысли плавали, поэтому не знал, как поступить правильно в такой ситуации.

Ранее Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили его друга.

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