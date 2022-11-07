«Виноват, потому что украинец». Футбольный судья рассказал о допросах в российском плену 7 ноября, 12:06 Дмитрий Кубряк (Фото:Украинская ассоциация футбола)

Футбольный судья Дмитрий Кубряк, который в сентябре текущего года был освобожден из российского плена, поделился деталями, как проводились допросы представителями РФ.



О непростом для себя периоде арбитр рассказал в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола.

«Эти допросы проходили таким образом, что приводили люди людей и по одному заводили в кабинет, где сидел представитель следственного комитета. Вообще беседа строилась так, что «ты уже виноват».

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То есть виноват с самого начала. Прежде всего потому, что ты — украинец. Ну, они не применяли название «украинец», а националисты, бандеровцы, фашисты. Они считают всех нас какими-то праворадикальными элементами", — сказал Дмитрий.

Также Кубряк признался, что разговор на допросе начинался с обвинений. Украинцев, по его словам, обвиняли в уничтожении Мариуполя, который же сами россияне обстреливали длительный период времени.

Сообщалось, что бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля в Мадриде встретился с добровольцем-парамедиком батальона Азов Екатериной Полищук с позывным Пташка.