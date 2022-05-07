«Украинский народ его поймет». Известный тренер дал совет Тимощуку 7 мая, 19:18 Цей матеріал також доступний українською Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола (Фото:ФК Зенит)

Известный футбольный тренер Виталий Кварцяный дал совет экс-полузащитнику сборной Украины Анатолию Тимощуку, который продолжает работать в санкт-петербургском Зените и до сих пор никак не прокомментировал начатую Россией войну против родной страны.

О своем бывшем подопечном 68-летний специалист высказался в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Так, Кварцяный посоветовал Тимощуку покинуть Россию и переехать в другую страну. По его словам, украинцы требуют от Анатолия смелых действий, а тот таким бы жестом показал, что выступает против войны в Украине.

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«Толя должен организоваться, оценить качества этого народа, который сейчас творит чудеса, отстаивая землю, страну, где он родился, играл в футбол, начинал играть профессионально. Лучше позже, чем никогда.

Умного и правильного человека украинский народ поймет. Народ у нас дружелюбный. Главное, чтобы он в какой-то мере стал Толей, каким был до войны", — сказал Кварцяный.

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. Под руководством Кварцяного он играл в Волыни. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

Из стана «горняков» Анатолий перешел в Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее журналист Александр Денисов жестко осудил Тимощука за то, как тот праздновал победу в чемпионате России.

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