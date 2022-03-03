«Как будешь с этим жить?» Бывший футболист сборной Украины обратился к Тимощуку, который продолжает работать в российском клубе

3 марта, 18:13
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За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год (Фото:Фото: ФК Зенит)

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год (Фото:Фото: ФК Зенит)

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко обратился к экс-партнеру по национальной команде Анатолию Тимощуку, который продолжает работать в российском Зените, несмотря на войну между двумя странами.

«Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?» — написал Левченко в Twitter.

https://twitter.com/elevchenko/status/1499338185834483714

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

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Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая обвинила экс-супруга в контрабанде и связях с «ДНР».

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Теги:   Футбол Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине Анатолий Тимощук

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