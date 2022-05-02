В городе идут ожесточенные бои. Тренер известного футбольного клуба лишился авто и не может покинуть Рубежное — СМИ

2 мая, 13:15
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Мальцев — уроженец Рубежного (Фото:ФК Краматорск via Facebook)

Мальцев — уроженец Рубежного (Фото:ФК Краматорск via Facebook)

Тренер футбольного клуба Краматорск Александр Мальцев находится в городе Рубежное (Луганская область) и не может его покинуть из-за ожесточенных боев, сообщает Footboom.

46-летний специалист не смог вовремя покинуть свой родной населенный пункт, так как его автомобиль был уничтожен.

В настоящее время тренер вынужден укрываться от боевых действий в подвале жилого дома.

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Краматорск выступает в Первой лиге Украины. Первую часть сезона-2021/2022 команда завершила на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее российская армия захватила часть Рубежного. В городе уже несколько дней идут уличные бои, несмотря на то, что ранее в России уже несколько раз заявляли о взятии населенного пункта.

Сообщалось, что украинская журналистка и телеведущая Полина Неня проинформировала о смерти двоюродного брата, который был тяжело ранен в Рубежном.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Рубежное Военное вторжение Война в Украине

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