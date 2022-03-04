«Его заслуги уже все забыли». Лидер сборной Украины отказался называть легендой Тимощука, который продолжает работать в российском клубе 4 марта, 15:56 Цей матеріал також доступний українською За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год (Фото:Фото: Dynamo.kiev.ua)

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский высказался о легендарном соотечественнике и экс-коллеге Анатолии Тимощуке, который продолжает работать в российском Зените, несмотря на войну между двумя странами.

Мнением об ассистенте главного тренера санкт-петербургского клуба 28-летний хавбек поделился в интервью программе Денисов Time.

«Почему молчит Тимощук? Не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола — это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли", — сказал Малиновский.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее к Тимощуку обратился его бывший партнер по сборной Украины Евгений Левченко.

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