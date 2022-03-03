«Это украинский дух». Мама и сестра Андрея Шевченко отказались покидать родную страну во время войны 3 марта, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко рассказал, что его мама и сестра отказались покидать родную страну, несмотря на военные действия, начатые российской армией.

Слова обладателя Золотого мяча приводит Sky Sports.

«У нас есть причина, из-за которой боремся. Уверен, мы будем биться до последнего человека, до последней минуты. Люди объединились, у нас сильный лидер — наш президент. Он делает много вещей, объединяет людей.

Я пробовал много раз вывезти своих маму и сестру. Но ответ отрицательный. Они хотят остаться там. Это украинский дух", — сказал Шевченко.



Также легендарный экс-футболист поблагодарил весь мир, который поддержал Украину, отдельное спасибо сказав Великобритании. По его словам, это очень трудное время для его родины.

Ранее Шевченко вышел на митинг в Лондоне, чтобы поддержать Украину в войне против России.

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