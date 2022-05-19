«Не могу этого делать». Милевский объяснил, почему не присоединился к Алиеву в терроборону 19 мая, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Александр Алиев и Артем Милевский (Фото:Артем Милевский/Instagram)

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не присоединился к другому экс-футболисту Александру Алиеву в терроборону.



Откровенное признание уроженец Минска сделал в интервью телеканалам Футбол ½/3.

«Да, Саша звал меня в терроборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия. Они, конечно, кончены. То, что они наделали… Я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор, свой путь.

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Я помогаю по-другому. То разгружаем что-нибудь, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был и обижен. Но мы все равно вместе, мы живы", — сказал Артем.

Милевский завершил карьеру футболиста в прошлом году. На его счету 50 матчей и 8 забитых мячей в составе сборной Украины.

Ранее певица, ведущая и модель Даша Астафьева рассказала, что Милевский оскандалился в центре, в котором она волонтерит, отказавшись платить за еду.

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