«Путин — преступник. Эта война варварская». Луческу осудил военное вторжение РФ в Украину 16 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Мирча Луческу после начала войны уехал в Румынию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение относительно военного вторжения РФ в Украину.

Луческу рассказал, что он уехал в Румынию, но пытается помогать, в том числе и игрокам клуба, сообщает Sportowe Fakty.

«То, что происходит в Украине — это криминальная история. Путин преступник. Эта варварская война. Мы видим, как дети и женщины умирают. Бомбардируют больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину.

Повторяю: Путин — преступник, и происходящее в Украине — это худшие проявления фантазии", — сказал Луческу.

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Ранее Луческу пожалел российских спортсменов, отстраненных от соревнований.

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