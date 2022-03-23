И сравнил с украинской. Футболист Шахтера высмеял российскую армию — фото 23 марта, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Михаил Мудрик (Фото:ФК Шахтер)

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик высмеял российскую армию и сравнил ее с украинской.

21-летний футболист опубликовал в сторис Instagram ролик, в котором были показаны военнослужащие двух стран.

Сначала было показано, в каком жалком состоянии находятся российские солдаты, которые были взяты в плен.

Видео дня

Фото: Михаил Мудрик via Instagram

Фото: Михаил Мудрик via Instagram

Во второй части видео демонстрировались украинские защитники.

Фото: Михаил Мудрик via Instagram

«Вторая» армия мира и ЗСУ", — написал в комментарии к ролику Михаил.

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Сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, выступающего за Копенгаген.

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