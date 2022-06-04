Российские оккупанты разрушили тренировочный центр клуба украинской Премьер-лиги — фото 4 июня, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру Украины (Фото:ФК Металлист 1925)

Российские оккупанты разрушили тренировочный центр харьковского Металлиста 1925 года.

Учебно-тренировочный центр в поселке Высокий получил значительные повреждения в результате ракетного удара со стороны российского Белгорода, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Ракета попала по территории тренировочного центра, оставив воронку глубиной в пять метров.

В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон.





Также повреждения получили и футбольные поля, на которых в результате взрыва остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.

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