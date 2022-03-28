Пока сын в России. Отец Тимощука вступил в тероборону Луцка 28 марта, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Тимощук остается работать в России (Фото:Анатолий Тимощук via Instagram)

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выразил свое мнение по поводу экс-одноклубника по донецкому Шахтеру Анатолию Тимощуку который остается в России, когда его отец вступил в тероборону Луцка.

В интервью телеканалу Футбол Вирт рассказал, что пытался объяснить Тимощуку, что происходит в Украине и высказал предположение, что тот, вероятно, в курсе, поскольку его отец защищает страну в теробороне Луцка.

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"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы увидел, то покинул бы этот клуб и жил бы в другой стране.

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Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что Анатолий все знает", - сказал Вирт.

Ранее в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить Тимощука тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.