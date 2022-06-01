«Первую неделю я плакал — было тяжело». Отец известного украинского футболиста на передовой защищает родную страну

1 июня, 19:11
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Тотовицкий — уроженец ровненской области (Фото:ФК Шахтер)

Тотовицкий — уроженец ровненской области (Фото:ФК Шахтер)

Известный украинский футболист Андрей Тотовицкий рассказал, что его отец на передовой защищает родную страну от российской агрессии.

Слова 29-летнего полузащитника Колоса из Ковалевки приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

«Отец на передовой. Первую неделю я плакал — было тяжело. Он сказал, что следует защищать своих внуков. Если нужно будет уйти, я уйду и никуда скрываться не буду. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их нужно беречь.

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Ко всему привыкаешь. Продолжаем жить. У меня два маленьких ребенка. Дочь немного понимает, а сын еще маленький. Но надо быть в хорошем настроении, чтобы они все это не взяли", — сказал Андрей.

Тотовицкий — уроженец ровненской области. На молодежном уровне он выступал за киевское Динамо, позже поиграл за донецкий Шахтер.

На счету Андрея 12 матчей и семь забитых мячей в составе молодежной сборной Украины.

Ранее полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Коваленко рассказал о жизни своих родителей в оккупированном Херсоне.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине ФК Колос

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