«Оправдания этому насильству нет». «Король футбола» Пеле обратился к Путину из-за развязанной им войны в Украины 2 июня, 14:05 Цей матеріал також доступний українською По словам Пеле, войну в Украине нужно прекращать (Фото:Пеле via Instagram)

«Король футбола» бразилец Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину из-за развязанной им войны в Украины.



Свое послание главе РФ трехкратный чемпион мира оставил в Instagram.

«Сегодня Украина пытается хотя бы на 90 минут забыть о трагедии, которая все еще охватывает их страну. Попасть на чемпионат мира — это уже сложная задача, которая сейчас почти невозможна, когда на кону так много жизней.

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Я хочу использовать сегодняшний матч как возможность сделать просьбу: прекратите вторжение. Нет совершенно никакого оправдания для продолжения этого насилия. Этот конфликт отвратителен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучения. Нет причин, чтобы это продолжалось", — написал Пеле.

Также «Король футбола» признался, что никогда не думал, что его от Путина, с которым ранее он встречался, будет разделять такая пропасть. В то же время бразилец отметил, что нет ни одной идеологии, которая бы оправдывала убийства невиновных.

По словам Пеле, войну в Украине нужно прекращать. Сделать это, как он сказал, в силах как раз Путин.

Ранее Пеле выразил слова поддержки народу Украины после начала войны, развязанной Россией.

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