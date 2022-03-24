Владелец Челси принимал участие в переговорах Украины и России — Кремль 24 марта, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что владелец лондонского Челси, олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах Украины и РФ, сообщает РИА Новости.



«Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Песков.

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Абрамович — бывший нефтяной магнат, владеющий несколькими яхтами и роскошными домами в США и Великобритании.

Ранее Великобритания и ЕС ввели санкции против олигарха за его связи с Путиным и заморозили активы бизнесмена в своих юрисдикциях.

Позже Абрамовича отстранили от управления лондонским футбольным клубом.

Также сообщалось, что Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его участия в переговорах с РФ.

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