Владелец Челси принимал участие в переговорах Украины и России — Кремль

24 марта, 15:46
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Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что владелец лондонского Челси, олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах Украины и РФ, сообщает РИА Новости.

«Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Песков.

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Абрамович — бывший нефтяной магнат, владеющий несколькими яхтами и роскошными домами в США и Великобритании.

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Ранее Великобритания и ЕС ввели санкции против олигарха за его связи с Путиным и заморозили активы бизнесмена в своих юрисдикциях.

Позже Абрамовича отстранили от управления лондонским футбольным клубом.

Также сообщалось, что Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его участия в переговорах с РФ.

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Теги:   Футбол Россия Украина-Россия ФК Челси Российская агрессия Военное вторжение Дмитрий Песков Украина Переговоры с Россией Война в Украине Роман Абрамович

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