«Эти сволочи не знают, что это такое». Петраков рассказал, на сколько нужно отстранить российских спортсменов 21 мая, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что российских спортсменов нужно отстранить от международных соревнований минимум на пять лет из-за развязанной их страной войны.



Слова наставника «сине-желтых» приводит FanDay.

«Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют право принимать участие в мирных соревнованиях, где подчеркиваются человеческие ценности.

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Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соревнуются между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое", — сказал Петраков.

Также наставник сборной Украины отметил, что пока он тренирует команду, никакой речи о возможном матче против россиян не может быть.

Кроме того, 64-летний специалист подчеркнул, что в РФ сделали все, чтобы между двумя народами больше не было никаких отношений.

Ранее Петраков выступил против того, чтобы сборной Украины подарили прямую путевку на чемпионат мира-2022.

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