На войне с российскими захватчиками погиб еще один украинский футболист
Олег Мазур отдал жизнь за Украину (Фото:Львовская ассоциация футбола)
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 27-летний воспитанник львовских Карпат Олег Мазур.
О гибели футболиста в зоне боевых действий сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
Кроме Карпат, Мазур выступал за такие клубы Галичина, Звенигорода, Лапаевка и Рудно.
«Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина!» — говорится в сообщении ЛАФ в Facebook.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.
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