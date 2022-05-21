На войне с российскими захватчиками погиб еще один украинский футболист

21 мая, 19:58
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Олег Мазур отдал жизнь за Украину (Фото:Львовская ассоциация футбола)

Олег Мазур отдал жизнь за Украину (Фото:Львовская ассоциация футбола)

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 27-летний воспитанник львовских Карпат Олег Мазур.

О гибели футболиста в зоне боевых действий сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Кроме Карпат, Мазур выступал за такие клубы Галичина, Звенигорода, Лапаевка и Рудно.

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«Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина!» — говорится в сообщении ЛАФ в Facebook.

https://www.facebook.com/lvivfootball/posts/1072265460089154

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.

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Теги:   Футбол Карпаты (Львов) Война в Украине

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