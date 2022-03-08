На войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера

8 марта, 13:32
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Давид Хочолава (Фото:Давид Хочолова via Instagram)

Давид Хочолава (Фото:Давид Хочолова via Instagram)

На войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, выступающего за Копенгаген.

Отец Юлии Сидоренко, супруги футболиста, погиб, защищая украинскую землю от российской армии, сообщает официальный сайт датского клуба.

Клуб выразил поддержку Хочолаве и предоставил футболисту отпуск, чтобы тот в непростое время позаботился о своей семье.

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Кроме этого, Копенгаген призвал всех желающих помочь украинцам, страдающим от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что тренер юношеской черниговской команды Десны Александр Зуб взял в руки оружие и защищает Украину от нападения российских оккупантов.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Война в Украине

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