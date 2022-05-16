«Вам не дадут героя, но вы — легенда». Тесть футболиста сборной Украины погиб, защищая родину

16 мая, 10:58
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Тесть Ивана Петряка воевал под Авдеевкой (Фото:Юлия Петряк via Instagram)

Тесть Ивана Петряка воевал под Авдеевкой (Фото:Юлия Петряк via Instagram)

Тесть футболиста сборной Украины Ивана Петряка погиб, защищая родину от российской агрессии.

О смерти близкого человека 28-летний полузащитник, сейчас выступающий за венгерский Фехервар, сообщил в Instagram.

Петряк опубликовал в социальной сети трогательное видео, посвященное своему тестю.

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В комментарии к ролику футболист написал: «Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать. Вам не дадут героя, но для нашей семьи вы — легенда, легенда патриотизма как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков.

Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть — это для слабаков, что мы — бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной".

Сообщалось, что жена Петряка Юлия разыскивала своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Смерть Іван Петряк

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