«Вам не дадут героя, но вы — легенда». Тесть футболиста сборной Украины погиб, защищая родину
Тесть Ивана Петряка воевал под Авдеевкой (Фото:Юлия Петряк via Instagram)
Тесть футболиста сборной Украины Ивана Петряка погиб, защищая родину от российской агрессии.
О смерти близкого человека 28-летний полузащитник, сейчас выступающий за венгерский Фехервар, сообщил в Instagram.
Петряк опубликовал в социальной сети трогательное видео, посвященное своему тестю.
В комментарии к ролику футболист написал: «Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать. Вам не дадут героя, но для нашей семьи вы — легенда, легенда патриотизма как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков.
Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть — это для слабаков, что мы — бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной".
Сообщалось, что жена Петряка Юлия разыскивала своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.
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