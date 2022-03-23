«Сделаем это с большим удовольствием». Президент украинского клуба обратился к россиянам 23 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент футбольного клуба Минай Александр Поворознюк обратился к россиянам.



Слова спортивного функционера приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

«Они должны понимать, что здесь мы будем умерщвлять их сыновей и внуков. Мы будем делать это с большим удовольствием, потому что они пришли на нашу землю, а не мы пришли к ним.

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Мы просим вас остановить их любыми способами, чтобы они сюда не шли. У нас не остается иного выхода. Если они придут, мы будем их просто убивать", — сказал Поворознюк.

Также президент Миная отметил, что победить украинцев просто невозможно, но, по его словам, россияне этого не понимают.

Кроме того, Поворознюк выразил уверенность, что после войны Украина заживет даже лучше, чем до нее.

Ранее бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал россиян за бездействие.

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