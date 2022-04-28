«Они будут бежать на велосипедах». Президент украинского футбольного клуба пообещал освободить Херсон — видео

28 апреля, 20:21
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Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк обратился к жителям Херсона, которые оказались под российской оккупацией.

Так, спортивный функционер заявил, что все фермеры Украины поддерживают город, который был захвачен армией РФ.

Также он выразил уверенность, что уже вскоре Херсон будет освобожден ВСУ.

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«И поверьте, будут они бежать, те рашики, б***ь, на велосипедах н***й. И пока ветер в ту сторону, то будут крутить педали, потому что так легче.

Поверьте, все будет хорошо. Верим в президента. Верим в Украину. Слава Херсону. Слава украинской нации и пи***ц Российской Федерации", — сказал Поворознюк.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее президент Ингульца в обращении к россиянам сказал, что украинцы с удовольствием будут убивать россиян на своей земле.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Видео Военное вторжение Война в Украине ФК Ингулец

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