«Они аж мясом подавились». Президент клуба украинской Премьер-лиги рассказал, как украл танк у российской армии 11 мая, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец via Instagram)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк рассказал, как украл танк у российской армии.

Эксклюзивной историей 51-летний функционер поделился в интервью 24 каналу.

«Видел ли я оккупантов? Ну, как же не видел. А у кого я сп***ил танк? Видел. Что с ними произошло? Они сп***или свинью у бабушки и дедушки и ели, б***ь, шашлык. И когда мы вышли, я передернул калаш и сказал: «Добрый вечер, мы — из Украины». Они мясом подавились.

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Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели", — сказал президент Ингульца.

Ранее Поворознюк пообещал жителям Херсона освободить город от российской армии.

Также президент Ингульца в обращении к россиянам сказал, что украинцы с удовольствием будут убивать их на своей земле.

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