«Как в фильмах ужасов». Экс-звезда Шахтера признался, как война в Украине разбила его самую большую мечту 13 июля, 10:47 Мораес выступал за Шахтер в течение 2018−2022 годов (Фото:ФК Шахтёр)

Бывший нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своей футбольной мечте, которая так и не осуществилась из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В интервью Zerozero Мораес рассказал о первых днях войны, которая перечеркнула его цель стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

«Первый теракт в Киеве был в 4 или в 5 утра. Когда я проснулся от взрывов, то подумал, что это ужас, я думал, что это нереально. Ты просыпаешься и видишь взрывы, здание трясет.

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Это были дни большого террора, сильного напряжения, потому что целью России было доминирование в Киеве, я помню, что видел из окна машины людей, которые бегут, почти как в конце света, каким мы его видим в фильмах ужасов.



В плане своей карьеры я хотел бы и дальше оставаться в Украине, потому что, забив еще 22 гола, я стал бы лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Это была моя самая большая цель. К сожалению, наступила война", — рассказал Мораес.

Мораес выступал за Шахтер на протяжении 2018−2022 годов.

Мораес из Шахтера перешел в бразильский Коринтианс, который покинул в июне этого года и сейчас находится в статусе свободного агента.