«Вышел из лифта и побежал куда-то». Ребров рассказал об инциденте с гражданином РФ в ОАЭ 8 мая, 00:13 Цей матеріал також доступний українською В настоящее время Ребров возглавляет Аль-Айн из ОАЭ (Фото:ФК Аль-Айн via Twitter)

Легенда украинского футбола Сергей Ребров рассказал об инциденте, который у него случился с гражданином РФ в ОАЭ.



Слова 47-летнего тренера приводит ТСН.

«Однажды в лифте я встретил одного россиянина, который вышел с футболкой «Россия». Я спросил его: «Что ты конкретно хочешь подчеркнуть этой надписью?» Он сказал: «Да это просто футболка».

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Я продолжил: «Ты же понимаешь, что в Украине умирают люди. К чему эта футболка?» Он вышел из лифта и побежал куда-то. Конфликтов нет, но желания общаться с россиянами у меня нет", — рассказал бывший футболист, а ныне тренер.

В настоящее время Ребров возглавляет Аль-Айн из ОАЭ. Команда украинца уверенно лидирует в чемпионате своей страны.

Ранее Ребров заявил, что по завершении сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.



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