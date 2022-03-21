Ребров — о Тимощуке: «Надеюсь, что наша страна очистится от таких людей»

21 марта, 15:38
Цей матеріал також доступний українською
Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Легенда украинского футбола Сергей Ребров высказался об экс-партнере по национальной сборной Анатолии Тимощуке, который не осудил войну в родной стране и продолжает работать в российском Зените.

Слова 47-летнего тренера приводит Команда № 1.

Так, Ребров заявил, что в Украине есть люди из мира спорта, шоу-бизнеса, которые не озвучивают свою позицию и сидят молча.

Видео дня
Читайте также:
До сих пор работает в РФ. Тимощука лишат тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов — УАФ

«Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь.

Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", — сказал Ребров.

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее бывший футболист сборной Украины Александр Алиев обратился к двум другим экс-игрокам «сине-желтых» Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые продолжают работать в России, несмотря на войну в родной стране.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Сборная Украины Украина Сергей Ребров Война в Украине Анатолий Тимощук

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ