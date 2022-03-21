Ребров — о Тимощуке: «Надеюсь, что наша страна очистится от таких людей» 21 марта, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Легенда украинского футбола Сергей Ребров высказался об экс-партнере по национальной сборной Анатолии Тимощуке, который не осудил войну в родной стране и продолжает работать в российском Зените.



Слова 47-летнего тренера приводит Команда № 1.

Так, Ребров заявил, что в Украине есть люди из мира спорта, шоу-бизнеса, которые не озвучивают свою позицию и сидят молча.

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«Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь.

Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", — сказал Ребров.

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее бывший футболист сборной Украины Александр Алиев обратился к двум другим экс-игрокам «сине-желтых» Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые продолжают работать в России, несмотря на войну в родной стране.

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