«Они ни в чем не виноваты». Бывший тренер сборной Украины по футболу высказался о российских спортсменах

4 мая, 14:26
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Рианчо работал ассистентом главного тренера в киевском Динамо и сборной Украины (Фото:ФК Динамо Киев)

Рианчо работал ассистентом главного тренера в киевском Динамо и сборной Украины (Фото:ФК Динамо Киев)

Бывший тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров из-за развязанной войны.

Слова испанского специалиста приводят Известия.

«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в российской Премьер-лиге.

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Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", — сказал 62-летний наставник.

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Рианчо работал ассистентом главного тренера в киевском Динамо и сборной Украины. Позже он трудоустроился в московском Спартаке.

Ранее бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов, который во время карьеры выступал за израильский Бейтар, отреагировал на антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

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Теги:   Футбол Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине

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