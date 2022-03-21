Левандовски — о вторжении РФ в Украину: «Мы, поляки, чувствуем эту войну больше других стран» 21 марта, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Звезда мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал войну в Украине и отметил в ней роль поляков.

В интервью Przeglad Sportowy Левандовски рассказал, что первые дни войны ему казались нереалистичными, и он отказывался верить, что это происходит на самом деле.

Футболист также отметил своих соотечественников, которые много помогают украинцам в это непростое время.

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«Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Велики слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям.

Многие люди со всего мира подходили ко мне, восхищались благосклонностью поляков. Это красиво. Теперь каждая помощь на счету", — сказал Левандовски.

Футболист добавил, что после вторжения российских войск в Украину никто из футболистов сборной Польши не имел желания играть против России в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Решение не играть было осознанным для нас, игроков. Мы так единогласно решили. Мы, как команда, должны были серьезно отнестись к этой ситуации и сказать, что другого выхода не видим.

Обязательно поднимем эту тему при сборе команды. Об этом говорят в каждом доме, и у нас так будет. Каждый сможет выразить свою поддержку. Такие ситуации нельзя забывать. И мы, поляки, чувствуем эту войну больше, чем другие страны", — отметил польский футболист.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски расторг спонсорский контракт с китайской компанией Huawei, которая продолжает сотрудничать с Россией, о вторжении в Украину.



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