«Пульс, наверное, был 200». Нападающий сборной Украины рассказал, как узнал о начале полномасштабной войны 30 мая, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Нападающий лиссабонской Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих эмоциях, когда узнал о начале полномасштабного российского вторжения.

В интервью YouTube-канала Пряма червона Яремчук рассказал, что в ночь с 23 на 24 февраля заснул где-то в три ночи, поскольку перед этим у него был эмоциональный матч в Лиге чемпионов против Аякса, а уже через час начал получать звонки от родителей.

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«Я понимал, что происходит вокруг нашей страны, что что-то должно произойти рано или поздно. Мне кажется, я заснул около трех часов ночи.

Но уже в четыре утра я получил много звонков от родителей из Львова, что началась война, что Россия начала бомбить Украину со всех сторон. Я не поверил. У меня давление сразу поднялось. Пульс, наверное, был 200. Эмоции были незабываемыми, можно сказать", - рассказал Яремчук.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой.



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