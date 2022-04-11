«Приятно видеть улыбки на лицах». Звезда сборной Украины встретился с украинскими переселенцами в Португалии — видео 11 апреля, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Яремчук встретился с украинцами на домашнем стадионе Бенфики (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Нападающий лиссабонской Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук встретился с украинскими переселенцами.

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе Бенфики – Эштадиу да Луш.

Яремчук пообщался с детьми и их родителями, охотно раздал много автографов и фотографировался.

«Это был отличный случай познакомиться с детьми и их родителями, покинувшими горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы», - написал Яремчук в Instagram, добавив видео со встречи



Видео дня

Ранее сообщалось, что Бенфика собирает гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от российского вторжения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.