«Приятно видеть улыбки на лицах». Звезда сборной Украины встретился с украинскими переселенцами в Португалии — видео
Яремчук встретился с украинцами на домашнем стадионе Бенфики (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)
Нападающий лиссабонской Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук встретился с украинскими переселенцами.
Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе Бенфики – Эштадиу да Луш.
Яремчук пообщался с детьми и их родителями, охотно раздал много автографов и фотографировался.
«Это был отличный случай познакомиться с детьми и их родителями, покинувшими горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы», - написал Яремчук в Instagram, добавив видео со встречи
Ранее сообщалось, что Бенфика собирает гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от российского вторжения.
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