«Приятно видеть улыбки на лицах». Звезда сборной Украины встретился с украинскими переселенцами в Португалии — видео

11 апреля, 15:05
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Яремчук встретился с украинцами на домашнем стадионе Бенфики (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Яремчук встретился с украинцами на домашнем стадионе Бенфики (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Нападающий лиссабонской Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук встретился с украинскими переселенцами.

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе Бенфики – Эштадиу да Луш.

Яремчук пообщался с детьми и их родителями, охотно раздал много автографов и фотографировался.

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«Это был отличный случай познакомиться с детьми и их родителями, покинувшими горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы», - написал Яремчук в Instagram, добавив видео со встречи

Видео дня

Ранее сообщалось, что Бенфика собирает гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от российского вторжения.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Беженцы Сборная Украины Война в Украине Бенфика Роман Яремчук

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