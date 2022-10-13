«Е***ые ублюдки». Российские оккупанты разбили дом, в котором провел детство футболист Динамо — фото 13 октября, 20:02 В настоящее время Алибеков выступает на правах аренды за луганскую Зарю (Фото:Ахмед Алибеков via Instagram)

Российские оккупанты разбили дом, в котором провел детство футболист киевского Динамо Ахмед Алибеков.



Тяжелую новость 24-летний полузащитник сообщил лично в сторис Instagram.

Ахмед опубликовал фото одного из разрушенных многоэтажных домов в Запорожье.

В комментарии к снимку футболист написал: «Е***ые ублюдки. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство».

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Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Фото: Ахмед Алибеков via Instagram

Алибеков — уроженец Запорожья. В настоящее время он выступает на правах аренды за луганскую Зарю, права на него принадлежат киевскому Динамо.

Сообщалось, что капитан Динамо Сергей Сидорчук с болью отреагировал на обстрел российскими оккупантами Запорожья.