«Вспомните убитых и искалеченных детей». Экс-вратарь сборной Украины призвал не верить якобы раскаявшимся россиянам 16 марта, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Рустам Худжамов (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

Экс-вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов выразил свое мнение о россиянах.

Худжамов опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором призвал не верить россиянам, которые якобы поняли, что происходит в Украине и покаялись.

«Когда в следующий раз захотите выставить фото покаявшегося кацапа, вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще многое.

Им до задницы наша страна, страдания людей. Больше всего их смущает только своя шкура через призму всяческих благ. Сейчас они будут говорить, что поняли, а мы будем верить.

Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых надо уничтожать нас. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями.

А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и помните. Слава Украине", - написал Худжамов.

Фото: Рустам Худжамов via Instagram

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, который выступает за Копенгаген.

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