«Вспомните убитых и искалеченных детей». Экс-вратарь сборной Украины призвал не верить якобы раскаявшимся россиянам

16 марта, 21:33
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Рустам Худжамов (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

Рустам Худжамов (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

Экс-вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов выразил свое мнение о россиянах.

Худжамов опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором призвал не верить россиянам, которые якобы поняли, что происходит в Украине и покаялись.

«Когда в следующий раз захотите выставить фото покаявшегося кацапа, вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще многое.

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Им до задницы наша страна, страдания людей. Больше всего их смущает только своя шкура через призму всяческих благ. Сейчас они будут говорить, что поняли, а мы будем верить.

Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых надо уничтожать нас. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями.

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А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и помните. Слава Украине", - написал Худжамов.

Рустам Худжамов via Instagram
Фото: Рустам Худжамов via Instagram

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, который выступает за Копенгаген.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины Война в Украине

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