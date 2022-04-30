«Это просто ужас. Они — нелюди». Известный тренер отреагировал на зверства российской армии

30 апреля, 18:29
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Шаран (Фото:@by_Ukraine / Twitter)

Владимир Шаран (Фото:@by_Ukraine / Twitter)

Главный тренер футбольного клуба Минай Владимир Шаран прокомментировал зверства российской армии в Украине.

Слова 50-летнего специалиста приводит SportArena.

«Мне знакомые рассказывали, что творилось в Киевской области, в той же Бородянке. Это просто ужас. Российские солдаты — это изверги. О них могу говорить только нецензурно.

Видео дня
Читайте также:
«Дед сумасшедший, что ли?». Экс-футболист Карпат раскритиковал Луческу за поддержку российских спортсменов

Эти изверги приехали к нам из аулов. Они сидели там голодные, без работы. Теперь им пообещали зарплату в 200−300 долларов и они пришли убивать украинцев, громить их дома", — сказал Шаран.

Также наставник Миная отметил, что российские солдаты не видели, как живут нормальные люди, поэтому и становятся мародерами.

По словам Шарана, мотивация солдат РФ сильно уступает мотивации наших защитников, потому что украинцы стоят за свою землю, а агрессоры воюют из-за своей бедности.

Ранее нападающий Миная Евгений Селезнев назвал ошибкой свое решение в 2016 году перейти из Днепра в российскую Кубань.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Украинская армия Российская агрессия Армия России Российская армия Военное вторжение Война в Украине ФК Минай

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X