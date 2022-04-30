«Это просто ужас. Они — нелюди». Известный тренер отреагировал на зверства российской армии 30 апреля, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Шаран (Фото:@by_Ukraine / Twitter)

Главный тренер футбольного клуба Минай Владимир Шаран прокомментировал зверства российской армии в Украине.

Слова 50-летнего специалиста приводит SportArena.

«Мне знакомые рассказывали, что творилось в Киевской области, в той же Бородянке. Это просто ужас. Российские солдаты — это изверги. О них могу говорить только нецензурно.

Видео дня

Эти изверги приехали к нам из аулов. Они сидели там голодные, без работы. Теперь им пообещали зарплату в 200−300 долларов и они пришли убивать украинцев, громить их дома", — сказал Шаран.

Также наставник Миная отметил, что российские солдаты не видели, как живут нормальные люди, поэтому и становятся мародерами.

По словам Шарана, мотивация солдат РФ сильно уступает мотивации наших защитников, потому что украинцы стоят за свою землю, а агрессоры воюют из-за своей бедности.

Ранее нападающий Миная Евгений Селезнев назвал ошибкой свое решение в 2016 году перейти из Днепра в российскую Кубань.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.