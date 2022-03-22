«Постоянно им говорю». Шевченко дал совет Ярмоленко и Зинченко на фоне войны в Украине

22 марта, 11:56
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Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, какой совет он дал своим экс-подопечным в национальной команде, которые выступают в ведущих европейских чемпионатах, на фоне войны в родной стране.

Слова 45-летнего специалиста приводит Daily Mail.

«Я ребятам постоянно говорю: продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Мир спорта объединяет, он против войны. Важно, чтобы Зинченко, Ярмоленко, Миколенко, Яремчук и другие продолжали играть.

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Я с ними постоянно общаюсь, пытаюсь поддерживать. Пусть делают все, что могут, для Украины", — сказал бывший наставник сборной Украины.

Ранее Шевченко вышел на митинг в Лондоне, чтобы поддержать Украину в войне против России.

Также сообщалось, что 45-летний тренер намерен приютить в своем доме украинских детей.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине Александр Зинченко Роман Яремчук

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