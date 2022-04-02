«Это геноцид украинского народа». Шевченко обратился к президенту ФИФА, который назвал войну в Украине «конфликтом» 2 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о войне в Украине.

Во время конгресса ФИФА Инфантино назвал российское вторжение в Украину "конфликтом", что не понравилось Шевченко, сообщает Трибуна со ссылкой на информационный телемарафон.

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"Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране «конфликтом». Я не согласен со словами Инфантино.

Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России", - сказал Шевченко.

Ранее Шевченко заявил, что намерен приютить в своем доме украинских детей.

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