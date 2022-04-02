«Это геноцид украинского народа». Шевченко обратился к президенту ФИФА, который назвал войну в Украине «конфликтом»
Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о войне в Украине.
Во время конгресса ФИФА Инфантино назвал российское вторжение в Украину "конфликтом", что не понравилось Шевченко, сообщает Трибуна со ссылкой на информационный телемарафон.
"Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране «конфликтом». Я не согласен со словами Инфантино.
Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России", - сказал Шевченко.
Ранее Шевченко заявил, что намерен приютить в своем доме украинских детей.
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