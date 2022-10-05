«Вот, что для меня дух Украины». Шевченко рассказал о моменте, который его растрогал в Ирпене 5 октября, 17:00 Андрей Шевченко (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко рассказал о моменте, который его растрогал в Ирпене во время войны, развязанной Россией.



Слова бывшего нападающего приводит The Players Tribune.

«Напоследок, хочу рассказать кое-что, что я видел во время путешествия в Ирпень. В городе был отличный футбольный стадион, новая академия с тренировочными полями. Во время бомбежки одно поле осталось невредимым» , — сказал Шевченко.

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Он отметил, что поговорил с мэром Ирпеня об инициативе по сбору средств на восстановление остальных полей, поскольку там осталось немало кратеров от бомб, обломков и осколков.

Но несмотря на плачевное состояние инфраструктуры, там, как признался бывший футболист, он увидел группу детей которые играли мячом.

«Эти дети никогда не должны прожить то, из-за чего им пришлось играть в таких условиях. Это не место для детей. Но они все еще там. Все еще оказывают сопротивление. Вот что для меня дух Украины», — заявил обладатель Золотого мяча 2004 года.

Ранее Шевченко признался, что его больше всего поразила жестокость российских оккупантов в Украине.