Сыграет против сборной Англии. Шевченко анонсировал свое возвращение на футбольное поле ради Украины 3 мая, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко анонсировал свое возвращение на футбольное поле ради родной страны, которая страдает из-за развязанной Россией войны.

Бывший форвард опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, в котором приглашает посетить матч между сборной мира, за которую он и выступит, и национальной командой Англии.

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«Я возвращаюсь. Эта игра еще никогда не была настолько значимой, как сейчас», — сказал Шевченко.

Поединок будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины. Состоится матч 12 июня в Лондоне.

Сообщалось, что Шевченко назвал развязанную Россией войну геноцидом против украинского народа.

Ранее же легендарный украинец заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне беженцев из родной страны.

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