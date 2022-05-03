Сыграет против сборной Англии. Шевченко анонсировал свое возвращение на футбольное поле ради Украины
Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко анонсировал свое возвращение на футбольное поле ради родной страны, которая страдает из-за развязанной Россией войны.
Бывший форвард опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, в котором приглашает посетить матч между сборной мира, за которую он и выступит, и национальной командой Англии.
«Я возвращаюсь. Эта игра еще никогда не была настолько значимой, как сейчас», — сказал Шевченко.
Поединок будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины. Состоится матч 12 июня в Лондоне.
Сообщалось, что Шевченко назвал развязанную Россией войну геноцидом против украинского народа.
Ранее же легендарный украинец заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне беженцев из родной страны.
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