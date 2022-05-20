«Это был шок». Шевченко рассказал, что его больше всего поразило в действиях россиян в Украине 20 мая, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко в интервью НВ высказался о развязанной Россией войне в Украине.

Так, бывший нападающий, а ныне тренер рассказал, что о начале войны ему сообщила мама, которая позвонила в слезах утром 24 февраля. По словам Андрея, тогда он испытал шок и долго не мог прийти в себя.

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Шевченко признался, что спустя пару дней он понял, как может помочь Украине: ходить на все возможные каналы, программы, встречаться с людьми, выходить на протесты, озвучивать то, что реально происходит в родной стране.

Также бывший футболист рассказал, что его больше всего поразило в действиях российской армии: «Жестокость. То, что сегодня делает Россия — это геноцид против украинского народа…

Невозможно было поверить в начало войны. И когда освободили Бучу, Гостомель — для меня было переломным моментом то, что там произошло".

Ранее Андрей также выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией.

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