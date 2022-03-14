«Синонимы навеки». Легенда Динамо приравнял россиян к фашистам

14 марта, 13:42
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Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

Шовковский опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором приравнял россиян к фашистам.

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«Мы говорим русский, а имеем в виду фашист. Мы говорим фашист — а имеем в виду русский. русский — фашист. Синонимы навеки.

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам", — написал Шовковский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5041260985935866&id=100001560433670&show_text=true&width=500

Ранее легенда Динамо Сергей Ребров, который возглавляет Аль-Айн, заявил, что после завершения сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

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Теги:   Футбол Война в Украине ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский

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