«Синонимы навеки». Легенда Динамо приравнял россиян к фашистам 14 марта, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

Шовковский опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором приравнял россиян к фашистам.

«Мы говорим русский, а имеем в виду фашист. Мы говорим фашист — а имеем в виду русский. русский — фашист. Синонимы навеки.

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам", — написал Шовковский.

Ранее легенда Динамо Сергей Ребров, который возглавляет Аль-Айн, заявил, что после завершения сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.



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