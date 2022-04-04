Шовковский — о войне в Украине: У меня тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом
Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Facebook)
Легендарный голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский высказался о российском вторжении.
Шовковский опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором осудил военные преступления российских оккупантов в Украине.
«Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к тому, что произошло и, к сожалению, еще происходит. Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!» — написал Шовковский.
Ранее Александр Шовковский приравнял россиян к фашистам.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.