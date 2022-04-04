Шовковский — о войне в Украине: У меня тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом 4 апреля, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Александр Шовковский (Фото:Александр Шовковский via Facebook)

Легендарный голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский высказался о российском вторжении.



Шовковский опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором осудил военные преступления российских оккупантов в Украине.

«Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к тому, что произошло и, к сожалению, еще происходит. Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!» — написал Шовковский.

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Ранее Александр Шовковский приравнял россиян к фашистам.

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