«Не могу поверить. Они не в своем уме». Хорватская легенда Шахтера отреагировал на желание России провести чемпионат Европы
Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер via Facebook)
Легенда донецкого Шахтера, а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна высказался о подаче заявки Россией на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.
Слова известного в прошлом футболиста приводит ITV.
«Не могу поверить, что они это сделали. Они все должны сесть в тюрьму из-за того, что сделали.
Они, вероятно, шутят. Они не в своем уме. Живут в своем мире, не с нами", — сказал Срна.
Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение чемпионата Европы-2028, но в последний момент Турция и Россия также выдвинули свои кандидатуры.
Заявка из РФ поступила, несмотря на то, что их клубы и национальные команды в настоящее время отстранены ФИФА и УЕФА от международных турниров из-за вторжения в Украину.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявка России на проведение Евро-2028 — это «за гранью сатиры».
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