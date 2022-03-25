«Не могу поверить. Они не в своем уме». Хорватская легенда Шахтера отреагировал на желание России провести чемпионат Европы

25 марта, 11:08
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Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Легенда донецкого Шахтера, а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна высказался о подаче заявки Россией на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Слова известного в прошлом футболиста приводит ITV.

«Не могу поверить, что они это сделали. Они все должны сесть в тюрьму из-за того, что сделали.

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Они, вероятно, шутят. Они не в своем уме. Живут в своем мире, не с нами", — сказал Срна.

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Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение чемпионата Европы-2028, но в последний момент Турция и Россия также выдвинули свои кандидатуры.

Заявка из РФ поступила, несмотря на то, что их клубы и национальные команды в настоящее время отстранены ФИФА и УЕФА от международных турниров из-за вторжения в Украину.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявка России на проведение Евро-2028 — это «за гранью сатиры».

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Теги:   Футбол Россия Чемпионат Европы Украина-Россия Российская агрессия Дарио Срна Военное вторжение ФК Шахтер Война в Украине

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