«Ее не сломали». Футбольную судью освободили из тюрьмы российских оккупантов на Херсонщине 24 мая, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Андрей Павелко и Ирина Петрова (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что судью Ирину Петрову, которую российские оккупанты задержали 9 мая в Новой Каховке, освободили.



«За судьбу арбитра Ирины Петровой, которую оккупанты в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ею нам удалось успешно эвакуировать Ирину, и сейчас она в безопасности, в Киеве.

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С начала временной оккупации Херсонщины рашистами Ира вместе со многими жителями родного города ежедневно выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, организованном российскими фашистами. За это ее заключили в тюрьму и угрожали продолжительным лишением свободы. Но не сломали! Ирина — символ свободы и непокоренности Украины!" - написал Павелко в Facebook.

Также глава УАФ заявил, что Петрова приняла его предложение о работе в главной футбольной организации страны. В подарок Ирина получила от Павелко футболку сборной Украины.

37-летняя Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины. Также она работала футбольным тренером.

Ранее украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля встретился с украинскими военными, прибывшими в Мадрид для лечения и реабилитации.

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