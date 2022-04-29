«Это паранойя. Это не война». Игорь Суркис рассказал, кто остановит Путина

29 апреля, 11:57
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Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, кто сможет остановить главу Российской Федерации Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

Свое мнение по этому поводу собственник футбольного клуба высказал в интервью программе Футбол NEWS.

«Это паранойя — то, что он творит. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста.

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Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия", — сказал Суркис.

Сообщалось, что братья Суркисы покинули Украину в конце февраля с крупной суммой наличных денег.

https://www.youtube.com/embed/t2TfEIdQaAk

Позже владельцы Динамо были замечены на товарищеском матче их команды против дортмундской Боруссии с плакатом «Остановите Путина».

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Теги:   Футбол Россия Владимир Путин Украина-Россия Игорь Суркис Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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