«Это паранойя. Это не война». Игорь Суркис рассказал, кто остановит Путина
Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)
Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, кто сможет остановить главу Российской Федерации Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.
Свое мнение по этому поводу собственник футбольного клуба высказал в интервью программе Футбол NEWS.
«Это паранойя — то, что он творит. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста.
Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия", — сказал Суркис.
Сообщалось, что братья Суркисы покинули Украину в конце февраля с крупной суммой наличных денег.
Позже владельцы Динамо были замечены на товарищеском матче их команды против дортмундской Боруссии с плакатом «Остановите Путина».
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.