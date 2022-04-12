«Они оба отвратительны». Экс-капитан сборной Финляндии сравнил Путина со Сталиным

12 апреля, 14:52
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Тим Спарв поддерживает Украину (Фото:Тим Спарв via Instagram)

Тим Спарв поддерживает Украину (Фото:Тим Спарв via Instagram)

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв поделился мнением о президенте России Владимире Путине, который развязал войну в Украине.

По мнению Спарва, Путин стал в один ряд с Иосифом Сталиным и другими диктаторами, сообщает Футбол 24 .

" Они оба отвратительны. Нынешний правитель России делает ужасные и страшные вещи. Россияне живут в сплошной пропаганде, не знают истины, не обладают реальными новостями и фактами. Это проигрыш дипломатии. Какой смысл в разговоре с ним, если он никого не слушает? У него нет никакого сострадания. Он не понимает культуру других народов. Не стоит заниматься дипломатической работой", — сказал Спарв.

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Также Спарв добавил, что Европа должна продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций.

«Возможно, при таких условиях россияне поймут суть проблемы. Поймут, что гибнут простые украинцы. Что это никакая не спецоперация, как ее называют российские политики, что это самая настоящая война», — подытожил футболист.

Ранее сообщалось, что фанаты варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Владимир Путин Иосиф Сталин

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