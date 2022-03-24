«Добро пожаловать в этот мир, казак». У капитана Динамо во время войны родился сын — фото 24 марта, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Анна и Сергей Сидорчук (Фото:Анна Сидорчук via Instagram)

У капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука во время войны родился сын.



Радостной новостью футболист поделился в сторис Instagram.

Сергей опубликовал фото руки новорожденного малыша. В комментарии к снимку он написал: «Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец».

Видео дня

Фото: Сергей Сидорчук via Instagram

Мальчик стал четвертым ребенком в семье Сергея и Анны Сидорчуков. О том, что у них будет очередное пополнение в семействе, пара сообщила во время отдыха на Мальдивах.

Футболист и его супруга уже воспитывают троих детей — сына и дочерей-двойняшек.



Сообщалось, что Сидорчук с женой необычным образом отметили годовщину свадьбы, устроив забавную фотосессию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.