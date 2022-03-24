«Добро пожаловать в этот мир, казак». У капитана Динамо во время войны родился сын — фото

24 марта, 18:30
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Анна и Сергей Сидорчук (Фото:Анна Сидорчук via Instagram)

Анна и Сергей Сидорчук (Фото:Анна Сидорчук via Instagram)

У капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука во время войны родился сын.

Радостной новостью футболист поделился в сторис Instagram.

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Сергей опубликовал фото руки новорожденного малыша. В комментарии к снимку он написал: «Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец».

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Сергей Сидорчук via Instagram
Фото: Сергей Сидорчук via Instagram

Мальчик стал четвертым ребенком в семье Сергея и Анны Сидорчуков. О том, что у них будет очередное пополнение в семействе, пара сообщила во время отдыха на Мальдивах.

Футболист и его супруга уже воспитывают троих детей — сына и дочерей-двойняшек.

Сообщалось, что Сидорчук с женой необычным образом отметили годовщину свадьбы, устроив забавную фотосессию.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук Фото

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