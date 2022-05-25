Украинская ассоциация футбола подаст иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры 25 мая, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Андрей Павелко считает, что Украина выиграет все иски против агрессора (Фото:УАФ via Facebook)

Украинская ассоциация футбола потребует от России компенсации ущерба за разрушенную ее войсками спортивную инфраструктуру в Украине.



Об этом в интервью телеканалу Футбол сообщил президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

По словам Павелко, УАФ совместно со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск в Европейский суд по правам человека с целью привлечь Россию к ответственности и возмещению нанесенного ущерба.

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"Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, представят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", — сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.



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